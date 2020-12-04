اليوم.. حلقة نقاشية عن إبداع المرأة في مهرجان القاهرة السينمائي





تعقد حلقة نقاشية تحت عنوان “خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي”، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.