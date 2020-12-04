عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة جديدة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد عزله من منصبه بقرار من وزارة الشباب والرياضة، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قام بتنصيب أحمد البكري رئيسا لنادي الزمالك، لفترة مؤقتة حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

وأصدر مرتضى منصور بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، موجها حديثه إلى جماهير الزمالك التي تطالب بالخروج إلى التظاهر من أجل القلعة البيضاء، حسب ما أوضح، مؤكدا لهم بأن ذلك لن يفيد النادي بشيء، وأنه سيقوم بتوضيح كل خبايا الأمور غدا.

وكتب، "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن
 يفيد قضيتنا، فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".

وتابع، "لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا".

وواصل، "وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر وغدًا الجمعه رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".

جدير بالذكر أن الزمالك خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي في النهائي بهدفين مقابل هدف، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، ثم خرج من بطولة كأس مصر على يد طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في الأول من شهر ديسمبر الجاري.

أخبار تهمك

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ 39 دقيقة

مرتفع جوي يضرب البلاد اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 11 ساعة

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز ينفي سعيه لإفساد صفقات الأهلي

منذ ساعة

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

12:58 ص

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم