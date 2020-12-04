عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك













وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة جديدة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد عزله من منصبه بقرار من وزارة الشباب والرياضة، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.





وكانت وزارة الشباب والرياضة، قام بتنصيب أحمد البكري رئيسا لنادي الزمالك، لفترة مؤقتة حتى يتم انتخاب رئيس جديد.





وأصدر مرتضى منصور بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، موجها حديثه إلى جماهير الزمالك التي تطالب بالخروج إلى التظاهر من أجل القلعة البيضاء، حسب ما أوضح، مؤكدا لهم بأن ذلك لن يفيد النادي بشيء، وأنه سيقوم بتوضيح كل خبايا الأمور غدا.





وكتب، "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن

يفيد قضيتنا، فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".





وتابع، "لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا".





وواصل، "وأخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر وغدًا الجمعه رسالتى بالصوت والصورة ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو الحق".



