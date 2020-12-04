ريم سامي تنضم لأبطال مسلسل "نسل الأغراب" لأحمد السقا وأمير كرارة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:17 ص
بوابة الفجر
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انضمت الفنانة الشابة ريم سامي، لأبطال مسلسل "نسل الأغراب"، للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر رمضان 2021 من سباق دراما رمضان.

"نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، أحمد مالك، أحمد داش، فردوس عبد الحميد عبد الحميد، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر ظهور للنجمة الصاعدة ريم سامي، كان في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ بدت بإطلالة أنيقة وجذابة، على السجادة الحمراء ضمن فعالياته.


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