موعد مبارة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حسم نادي ميلان الإيطالي رسمياً، تأهله لدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على ضيفه سيلتيك برباعية مقابل هدفين.

أقيمت المباراة بملعب سان سيرو، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة للبطولة، وحسم تأهله رسمياً، بغض النظر عن لقائه المقبل ضد سباتا براغ التشيكي.

تقدم سيلتيك بهدفين عبر توم روجيتش وأودسون إدواردو، قبل أن يرد برباعية سجلها هاكان تشانهانوجلو وسامو كاستييخو وينز بيتير هاوجي وإبراهيم دياز.

ومن المقرر أن يحل ميلان، ضيفاً بملعب لويجي فيراريس لمواجهة سامبدوريا، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة مساء الأحد 6 ديسمبر، في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

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