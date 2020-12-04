حقيقة طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاق الثنائي  الممثل السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني.

وفاجأ الإعلامي اللبناني إيلي باسيل الجميع بعد نشره خبراً يفيد بانفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني مؤكداً أن الإعلامية قد تلقت قبل أيام حوالة بقيمة 100 ألف دولار أميركي مؤجلاً لطلاقها من النجم السوري.

واعتبر كثير من رواد التواصل الاجتماعي أن هذه الأخبار مجرد شائعات وخاصة أن الثنائي التزما الصمت من دون تأكيد أو نفي.

 وأشار آخرون إلى أن الكيلاني قد حرصت في بداية نوفمبر على أن تهنئ زوجها على عرض مسلسله الجديد "الهيبة الرد" ونشرت عبر تويتر بوستر العمل واضعةً إيموجي قلب، كما أنها غالباً ما تبدي إعجابها بمنشورات تيم حسن على تويتر.

ويشار إلى أن تيم حسن ووفاء الكيلاني قد فاجآ الجميع بإعلان زواجهما في مايو عام 2017، وأقاما حفلاً عائلياً صغيراً اقتصر على العائلة، وغالباً ما تطول علاقة الثنائي الشائعات فتارة نسمع عن حمل وفاء وتارةً نسمع عن خلاف بينهما.

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