أول رد من إنبي بشأن مفاوضات الأهلي لضم كريم فؤاد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن صفقة انتقال كريم فؤاد إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة بالتفاوض مع نجوم المستقبل لأن اللاعب إعارة من نادي النجوم.

وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: " لن نفرط في كريم فؤاد للأهلي الموسم القادم ومتمسكين باستمرار إعارته مهما كانت الإغراءات".

وتابع: "لا نركز على الناحية المادية فقط ولكن نركز على الناحية الفنية ولا يوجد بديل قوي في صفوف الفريق للاعب حال رحيله".

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