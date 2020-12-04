موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي









حسم آرسنال قمة المجموعة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن حقق فوزه الخامس على التوالي على حساب ضيفه رابيد فيينا النمساوي برباعية مقابل هدف، في خامس جولات المجموعة.





أقيمت المباراة على ملعب الإمارات، حيث سجل لأرسال ألكسندر لاكازيت وبابلو ماري وإدوارد نيكتياه وإيميل سميث، بينما سجل كويا كايتجاوا هدف آرسنال الوحيد.





بهذا الفوز، رفع الجانرز رصيده للنقطة 15 محققاً العلامة الكاملة في المجموعة، وقد حسم تأهله لدور الـ32 على قمة تلك المجموعة.





وسيواجه آرسنال غريمه توتنهام في ديربي شمال لندن، مساء الأحد 6 ديسمبر، لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.



