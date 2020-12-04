الكشف عن حقيقة اقتراب أسامة جلال من الزمالك









كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع أسامة جلال، مدافع الفريق لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لم نتلقى عروض قوية أو إلحاح من النادي من أجل ضمه والمفاوضات كانت بصورة غير قوية".





وتابع: "النادي لا يعارض في رحيل أسامة جلال نهائيًا في الفترة الجارية ولكن اللاعب من المهم استمراره في صفوف الفريق لانه لاعب كبير".



