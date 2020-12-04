الكشف عن حقيقة اقتراب أسامة جلال من الزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع أسامة جلال، مدافع الفريق لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لم نتلقى عروض قوية أو إلحاح من النادي من أجل ضمه والمفاوضات كانت بصورة غير قوية".

وتابع: "النادي لا يعارض في رحيل أسامة جلال نهائيًا في الفترة الجارية ولكن اللاعب من المهم استمراره في صفوف الفريق لانه لاعب كبير".

ويذكر أن النادى الأهلى توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

أخبار تهمك

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

مرتفع جوي يضرب البلاد اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 10 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

شرط فرجاني ساسي قبل التجديد للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

11:30 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

12:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم