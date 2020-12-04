"الدنيا فيلم" لتامر حسني تتخطى نصف مليون مشاهدة بعد غنائها في القاهرة السينماي (فيديو)

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
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حققت أغنية الفنان تامر حسني، الجديدة "الدنيا فيلم" والتي قام بغنائها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 نجاحًا كبيرًا.

ونجحت الأغنية في تخطي نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بعد غنائها.

أغنية "الدنيا فيلم" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع چان ماري، وتعد الأغنية الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يذكر أن تامر حسني، خلال الفترة الماضية 9 أغاني من الألبوم وهم"اختراع"،"مبطلناش احساس"،"فجأه افترقنا"،"بألف سلامة"،"كرهتني في الحب"،"قولني كلام"،"في جمال كده"،و"نفس النهاية".

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