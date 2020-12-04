."الأرصاد" تفجر مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار الجوي ممتدة حتى منتصف الاسبوع المقبل على الأقل، ودرجات الحرارة ستكون اعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن النوات ليست مرتبطة دائمًا بحالات عدم الاستقرار الجوي، بدليل أن نوة القاسم التي ستشهدها الاسكندرية بدأت 2 ديسمبر، وستنتهي 6 ديسمبر والأجواء مستقرة تمامًا في الاسكندرية.
ولفت إلى نوة القاسم سميت بهذا الإسم نسبة لاحد الصيادين القدامى الذي اكتشف النوة وقام بتسجيلها، معقبًا: "تسمية النوات بعيدًا عن الأرصاد الجوية".

ولفت إلى أن نوة القاسم من ضمن 18 نوة تشهدها الاسكندرية، مشيرًا إلى أن معظم انحاء مصر تواجه حالة من الاستقرار الجوي وليس الاسكندرية فقط، وستسقط بعض الأمطار الخفيفة والمتوسط على السواحل الشمالية الغير مؤثر على الأنشطة اليوم.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق (السلوم- مطروح- الإسكندرية).


الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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