







تنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري، بـ4 مباريات نارية، حيث سيلتقي بيرنلي بنظيره إيفرتون، وسيواجه مانشستر سيتي فريق فولهام، وسيلعب وست هام يونايتد أمام مانشستر يونايتد، غيما سيواجه تشيلسي نظيره ليدز يونايتد.





وتستكمل المباريات اليوم التالي حين يواجه ويست بروميتش ألبيون فريق كريستال بالاس، وسيلعب شيفيلد يونايتد أمام ليستر سيتي، وسيخوض توتنهام مباراة فوية أمام آرسنال، فيما سيكون ليفربول على موعد مع ولفرهامبتون.





وتختتم الجولة يوم الإثنين بمباراة قوية تجمع بين برايتون بفريق ساوثهامبتون.





ويعتلي توتنهام صدارة جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف عن ليفربول، صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.





وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الحادية عشر:-





1- توتنهام، 21 نقطة.





2- ليفربول، 21 نقطة.





3- تشيلسي، 19 نقطة.





4- ليستر سيتي، 18 نقطة.





5- وست هام، 17 نقطة.





6- ساوثهامبتون، 17 نقطة.





7- ولفرهامبتون، 17 نقطة.





8- إيفرتون، 16 نقطة.





9- مانشستر يونايتد، 16 نقطة.





10- أستون فيلا، 15 نقطة.





11- مانشستر سيتي، 15 نقطة.





12- ليدز يونايتد، 14 نقطة.





13- نيوكاسل يونايتد، 14نقطة.





14- آرسنال، 13 نقطة.





15- كريستال بالاس، 13 نقطة.





16- برايتون، 10 نقاط.





17- فولهام، 7 نقاط.





18- وست بروميتش ألبيون، 6 نقاط.





19- بيرنلي، 5 نقاط.



