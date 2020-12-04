أحمد المسلماني: "أردوغان" سيواجه صعوبات حقيقة مع جون بايدن (فيديو)

قال الإعلامي احمد المسلماني، إن الرئيس الأمريكي المقبل جون بادين على خلاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن يقوم "بايدن" بتبني مشروع الإسلام السياسي، على خلاف الكثير من المحللين، ولذلك من المتوقع أن يواجه "أردوغان" صعوبات حقيقة مع الرئيس "بايدن".





وتابع "المسلماني"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن "بايدين" لديه تعاطف مع إسرائيل وليس بمثل الصورة التي كان عليها "ترامب"، مشيرًا إلى أن ترامب يريد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ويريد مزايا اخرى للدولة الفلسطينية.



