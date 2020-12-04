البابا تواضروس عن قانون بناء الكنائس: "بنشكر عليه ربنا" (فيديو)

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:57 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد الكنائس التي تم تقنين وضعها في آخر 4 سنوات، مشيرا إلى أنها وصلت لـ1600 كنيسة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا.

وأشار "البابا تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن قانون بناء الكنائس يتكون من شقين وهما بناء الكنائس الجديدة، وتقنين وضع الكنائس، مضيفا: "قانون بناء الكنائس من الحاجات اللي بنشكر عليها ربنا".

واعتبر بطريرك الإسكندرية، أن التوجه لوضع قانون للأحوال الشخصية شاركت فيه كل الكنائس تحت مسمى قانون الأسرة من الأمور الجيدة، معتبرا أن وجود قانون لأي شيىء من الأمور المريحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكنيست الفجر البابا تواضروس الثاني

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 14 ساعة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز ينفي سعيه لإفساد صفقات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 17 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 13 ساعة

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس: تأجيل احتفالات ذكرى إنشاء الكاتدرائية المرقسية لأجل غير مسمى

اليوم.. عمرو عبدالحميد يستضيف البابا تواضروس

البابا تواضروس: قانون بناء الكنائس شيء مهم يعدل مسار مصر وسط المجتمع العالمي

البابا تواضروس: "المعلم هو أهم شخص في مصر.. ومنظومة التعليم ضعيفة" (فيديو)

البابا تواضروس: تقنين وضع الكنائس اتجاه محمود من الدولة

محافظ الشرقية يتابع إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم