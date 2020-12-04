البابا تواضروس عن قانون بناء الكنائس: "بنشكر عليه ربنا" (فيديو)

كشف البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد الكنائس التي تم تقنين وضعها في آخر 4 سنوات، مشيرا إلى أنها وصلت لـ1600 كنيسة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا.





وأشار "البابا تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن قانون بناء الكنائس يتكون من شقين وهما بناء الكنائس الجديدة، وتقنين وضع الكنائس، مضيفا: "قانون بناء الكنائس من الحاجات اللي بنشكر عليها ربنا".



