البابا تواضروس عن قانون بناء الكنائس: "بنشكر عليه ربنا" (فيديو)
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:57 ص
هدى عبدالرازق
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كشف البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد الكنائس التي تم تقنين وضعها في آخر 4 سنوات، مشيرا إلى أنها وصلت لـ1600 كنيسة، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا.
وأشار "البابا تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن قانون بناء الكنائس يتكون من شقين وهما بناء الكنائس الجديدة، وتقنين وضع الكنائس، مضيفا: "قانون بناء الكنائس من الحاجات اللي بنشكر عليها ربنا".
واعتبر بطريرك الإسكندرية، أن التوجه لوضع قانون للأحوال الشخصية شاركت فيه كل الكنائس تحت مسمى قانون الأسرة من الأمور الجيدة، معتبرا أن وجود قانون لأي شيىء من الأمور المريحة.
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