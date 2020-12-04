دينامو زغرب يهزم فينورد بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
وكالات
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صعد فريق دينامو زغرب الكرواتي إلى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فينورد روتردام الهولندي 2 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الحادية عشر بالمسابقة، والتي شهدت فوز فولفيرسبيرجر النمساوي على مضيفه سيسكا موسكو الروسي 1 / صفر.

ورفع دينامو زغرب رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن فولفيسبيرجر صاحب المركز الثاني، الذي سينتظر حتى الجولة الأخيرة لحسم تأهله حينما يواجه فريق فينورد الهولندي الذي تجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل سيسكا موسكو الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وتقدم دينامو زغرب عن طريق برونو بيتكوفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، قبل أن يضيف لوفرو ماير الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تغلب فولفيسبيرجر النمساوي على مضيفه سيسكا موسكو الروسي 1 / صفر.

وسجل داريو فيزينير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

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