آرسنال يواصل عروضه المميزة برباعية في شباك رابيد فيينا

واصل أرسنال الإنجليزي سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 4 / 1 على ضيفه رابيد فيينا النمساوي اليوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز مولده النرويجي 3 / صفر على ضيفه دوندالك الأيرلندي.





وواصل أرسنال، الذي ضمن صعوده لدور الـ32 في البطولة منذ الجولة الماضية، صدارته ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها بالمسابقة.





واحتل مولده المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ليصبح قريبا للغاية من حجز بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، في ظل ابتعاده بفارق ثلاث نقاط على رابيد فيينا، صاحب المركز الثالث، قبل لقائهما بالعاصمة النمساوية فيينا الأسبوع المقبل في الجولة الأخيرة.





وتواجد دوندالك في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته كل لقاءاته التي خاضها في المجموعة حتى الآن.





وعلى ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، تقدم أرسنال بهدف عن طريق نجمه الفرنسي أليكسندر لاكازيت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الإسباني بابلو ماري الهدف الثاني في الدقيقة 18.





وسجل إدوارد نيكيتاه الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 44، لكن الياباني كويا كيتاجاوا أحرز هدفا لرابيد فيينا في الدقيقة 48.





وأعاد أرسنال فارق الأهداف الثلاث، بعدما سجل إيميل سميث روي الهدف الرابع للفريق اللندني في الدقيقة 66، ليستعيد الفريق الملقب بـ(المدفعجية) بعضا من اتزانه في ظل نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.





وللمرة الأولى منذ شهر آذار/مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، تواجدت جماهير أرسنال في المدرجات، عقب قرار الحكومة البريطانية بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم.





وفي النرويج، أنعش مولده آماله في الصعود لدور الـ32 في البطولة، بتغلبه 3 / صفر على ضيفه دوندالك.



