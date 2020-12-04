آرسنال يواصل عروضه المميزة برباعية في شباك رابيد فيينا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 واصل أرسنال الإنجليزي سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 4 / 1 على ضيفه رابيد فيينا النمساوي اليوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز مولده النرويجي 3 / صفر على ضيفه دوندالك الأيرلندي.

وواصل أرسنال، الذي ضمن صعوده لدور الـ32 في البطولة منذ الجولة الماضية، صدارته ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها بالمسابقة.

واحتل مولده المركز الثاني برصيد تسع نقاط، ليصبح قريبا للغاية من حجز بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، في ظل ابتعاده بفارق ثلاث نقاط على رابيد فيينا، صاحب المركز الثالث، قبل لقائهما بالعاصمة النمساوية فيينا الأسبوع المقبل في الجولة الأخيرة.

وتواجد دوندالك في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته كل لقاءاته التي خاضها في المجموعة حتى الآن.

وعلى ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، تقدم أرسنال بهدف عن طريق نجمه الفرنسي أليكسندر لاكازيت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الإسباني بابلو ماري الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وسجل إدوارد نيكيتاه الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 44، لكن الياباني كويا كيتاجاوا أحرز هدفا لرابيد فيينا في الدقيقة 48.

وأعاد أرسنال فارق الأهداف الثلاث، بعدما سجل إيميل سميث روي الهدف الرابع للفريق اللندني في الدقيقة 66، ليستعيد الفريق الملقب بـ(المدفعجية) بعضا من اتزانه في ظل نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وللمرة الأولى منذ شهر آذار/مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، تواجدت جماهير أرسنال في المدرجات، عقب قرار الحكومة البريطانية بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم.

وفي النرويج، أنعش مولده آماله في الصعود لدور الـ32 في البطولة، بتغلبه 3 / صفر على ضيفه دوندالك.

وسجل ماجنوس إيركم الهدف الأول لمولده في الدقيقة 30، فيما تكفل زميلاه أوهي أومواجوانفو ومارتن إيليجسن، بإحراز الهدفين الثاني والثالث للفريق النرويجي في الدقيقتين 41 و67 على الترتيب.

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 8 ساعات

شرط فرجاني ساسي قبل التجديد للزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس تعديل عقد نجم الفريق لمنعه من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوجه الدعوة للزمالك لحضور احتفالية التتويج بدوري الأبطال

منذ 33 دقيقة

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعة

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع الصفقة الكبرى

منذ 37 دقيقة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصدم نجم الأهلي ويرفض ضمه

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

11:30 م

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع الصفقة الكبرى

12:13 ص

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

10:57 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

11:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم