رينجرز الاسكتلندي وبنفيكا يتأهلان دور الستة عشر من الدوري الأوروبي

تأهل فريقا رينجرز الاسكتلندي وبنفيكا البرتغالي، إلى دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوز الأول على ستاندار لييج البلجيكي 3/2، وفوز الثاني 4 / صفر على ليتش بوزنان البولندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بالمسابقة.





وتقدم ستاندار لييج في الدقيقة السادسة عن طريق ماكسيم ليستين، قبل أن يسجل كونور جولدسون هدف التعادل لرينجرز في الدقيقة 39، فيما سجل دوجي تشوب هدف الفريق البلجيكي الثاني في الدقيقة 40.





وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل جيمس تافيرنير الهدف الثاني لفريق رينجرز من ضربة جزاء.





وسجل سكوت أرفيلد الهدف الثالث لرينجرز في الدقيقة 63، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.





ورفع رينجرز رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد ستاندار لييج عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.





وفي المباراة الثانية تغلب بنفيكا على ليتش بوزنان 4 / صفر.





وتقدم بنفيكا عن طريق البلجيكي يان فيرتونخين في الدقيقة 36، قبل أن يضيف داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 57.





وأضاف بيزي الهدف الثالث للفريق البرتغالي في الدقيقة 58، قبل أن يختتم جوليان فيجل رباعية فريقه في الدقيقة 89.



