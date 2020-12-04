روما يفوز على يونج بويز بثلاثية في الدوري الأوروبي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تغلب روما الإيطالي 3 / 1 على ضيفه يونج بويز السويسري اليوم الخميس في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت تعادل كلوج الروماني بدون أهداف مع ضيفه سيسكا صوفيا البلغاري.

احتفظ روما، المتأهل لدور الـ32 في البطولة منذ الجولة الماضية، بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما ظل يونج بويز في المركز الثاني بسبع نقاط، بفارق نقطتين فقط أمام كلوج، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط، وبقي سيسكا صوفيا في مؤخرة الترتيب بنقطتين.

بادر يونج بويز بالتسجيل عن طريق جان بيار نسامي في الدقيقة 34، لكن روما رد بثلاثة أهداف عن طريق بورخا مايورال وريكاردو كالافيوري وإيدين دزيكو في الدقائق 44 و59 و81 على الترتيب.

ويخوض روما مباراته الأخيرة في المجموعة أمام مضيفه سيسكا صوفيا يوم الخميس القادم للشهرة، بعدما ضمن إنهاء لقاءاته في المجموعة وهو على الصدارة، فيما ستكون مواجهة يونج بويز مع ضيفه كلوج حاسمة في تحقيق الفريق الثاني الصاعد عن تلك المجموعة للدور القادم برفقة روما.
 

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