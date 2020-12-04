أخصائي تغذية علاجية: 33 نوعًا من الأمراض المرتبطة بالسمنة (فيديو)
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد علي عبدالفتاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن السمنة عبارة عن أورام ضارة تؤثر على ضيق النفس، والمفاصل، والفقرات، خلاف أنها قد تؤدي إلى الإصابة بتكيس المبايض، مما يؤدي إلى تأخر الإنجاب.
وتابع "عبدالفتاح"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "احنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن علاج السمنة لا يكون إلا من خلال وضع خطة علاجية مناسبة لكل مريض، معقبً:" مفيش حاجة أسمها نظام غذائي يصلح لكل الناس".
ولفت إلى أن هناك 33 نوعًا من الأمراض المرتبطة بالسمنة، مشددًا على ضرورة الالتزم بكورسات العلاج الخاصة بالطبيب المختص، وشرب 3 لترات مياه يوميًا، وعدم السهر، للحصول على الوزن المناسب معقبًا: "أخرنا في الشهر الساعة 1 الصبح".
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