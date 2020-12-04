هديل ماجد: كنت سعيدة بتجربة الغناء امام الرئيس السيسي (فيديو)

قالت المطربة هديل ماجد، مطربة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنها حولت معاناتها من ألم إلى أمل بدعم من والدتها بصورة كبيرة جدًا، معقبة: "ماما تعبت معايا كتير، وبفضل ماما وصلت للي أنا فيه".





وأضافت "ماجد"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أنها درست دراسات حرة في كلية تربية موسيقية، وبعد ذلك التحقت بكلية الآداب قسم الفلسفة، وقامت بدراسات حرة في أكاديمية الفنون.



