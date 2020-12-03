25 لاعب في قائمة عرب الرمل بدوري القسم الثالث



وتتضمن قائمة عرب الرمل تواجد 25 لاعب من بينهم 15 لاعب من قوام الموسم الماضي، هم، رامي سامي، مبروك شحته، حسين ابراهيم، محمود عبد الستار، أحمد أبو ريه، معتز جمال، إيهاب عطا، محمد فكري، رياض حسن، علاء علي زليط، محمد حسني، عبد الستار ماهر، حاتم فرحات، إضافة للتجديد مع محمود عاطف بيبو، وشكري ابراهيم.



وتعاقد عرب الرمل مع 10 لاعبين جديد وهم، وليد صبحي حارس جمهورية شبين وكفر الشيخ ابراهيم، وأحمد شلبي مدافع مركز شباب أبشيش، وأحمد جلال لاعب كفر الشيخ ابراهيم وقويسنا، ومحمد أبو العز لاعب غزل شبين، وإسلام كعبورة لاعب بنها وسمنود، واسلام عبد القادر لاعب زفتى وميت غمر، وأحمد أوسه لاعب ميت خلف، ورامي نصحي لاعب بنها وسمنود، وأحمد سمير ومحمد سعيد بوجي لاعبا جمهورية شبين.





ويقود عرب الرمل جهاز فني بقيادة يوسف الأزهري، يعاونه سيد أمام، مدرب أحمال، ومحروس عبد السميع، مدرب حراس، وإيهاب قاعود مدير إداري، وعبد الله مأمون مشرف على الفريق.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرب الرمل الاستعداد لدوري القسم الثالث، للموسم الجديد 2020-2021.