أمن القليوبية ينجح في إتمام الصلح بين عائلتين بالمحافظة

Advertisements

نجحت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع كبار العائلات، بمنطقة منطي التابعة لمركز قليوب، في عقد وإتمام الصلح بين أطراف عائلتي "صلاح منصور وجميل ويصه".



جرى فتح قنوات اتصال بين طرفي العائلة لإتمام الصلح بينهما بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب على خلفية حدوث مشاجرة بين العائلتين، بسبب خلافات الجيرة وتدخل الشباب وتحولت إلى مشاجرات يومية.



وتحت إشراف اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير مباحث المديرية، ووسط إجراءات احترازية جرى عقد جلسة الصلح بين الطرفين بمنزل أحد كبار العائلات بمنطقة منطي، وبحضور أهلية الطرفين والقيادات الأمنية والعقيد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب، والمقدم طه حسين رئيس مباحث المركز.