الأهلي يدرس تعديل عقد نجم الفريق لمنعه من الرحيل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعديل عقد المدافع المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة، لتأمين بقاؤه داخل القلعة الحمراء.

تعديل عقد آليو ديانج مع الأهلي 

استقر مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على زيادة قيمة عقد المالى أليو ديانج مع القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن عقد آليو ديانج مع الأهلي الجديد قد يصل إلى مليون دولار في الموسم الواحد، فى ظل المستويات الفنية المميزة التى يقدمها مع الفريق محليا وإفريقيا.

وكان المدافع المالي آليو ديانج قد تبقى عرضا للرحيل إلى إحدى فرق المقدمة في الدوري الأوكراني مقابل 4 ملايين دولار، وهوا ما رفضته إدارة النادي الأهلي.

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