البابا تواضروس: الكنيسة لا تدار بالهوى ونسير في اتجاه التجديد والإصلاح (فيديو)

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قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه أعلن منذ اليوم الأول إعادة ترتيب الكنيسة مشيرا إلى أن الكنيسة المصرية ليست صغيرة فهي لا تدار بالهوى ولكن باللوائح.



وأضاف البابا تواضروس خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض في كل القطاعات يواجه التغيير في الكنيسة نافيا وجود أي محاولة لجمع توقيعات لعزله في وقت من الأوقات.



وتابع أنه يسير بالكنيسة في اتجاه التجديد والإصلاح مثل عمل لائحىة لاختيار الكاهن لأول مرة ولائحة لإدارة الدير واختيار الأب الأسقف الجديد.



