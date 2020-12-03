"الأرصاد" تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل (فيديو)

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قالت الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن النوات ليست مرتبطة دائمًا بحالات عدم الاستقرار الجوي، بدليل أن نوة القاسم التي ستشهدها الاسكندرية بدأت 2 ديسمبر، وستنتهي 6 ديسمبر والأجواء مستقرة تمامًا في الاسكندرية.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن نوة القاسم سميت بهذا الإسم نسبة لاحد الصيادين القدامى الذي اكتشف النوة وقام بتسجيلها، معقبًا: "تسمية النوات بعيدًا عن الأرصاد الجوية".



ولفت إلى أن نوة القاسم من ضمن 18 نوة تشهدها الاسكندرية، مشيرًا إلى أن معظم انحاء مصر تواجه حالة من الاستقرار الجوي وليس الاسكندرية فقط، وستسقط بعض الأمطار الخفيفة والمتوسط على السواحل الشمالية الغير مؤثر على الأنشطة اليوم.



وأشار إلى أن حالة الاستقرار الجوي ممتدة حتى منتصف الاسبوع المقبل على الأقل، ودرجات الحرارة ستكون اعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت.

