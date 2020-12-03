خبيرة علاقات أسرية تكشف مفهوم التربية الإيجابية للأطفال (فيديو)

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قالت ريهام علام، مدربة تربية إيجابية وخبيرة علاقات أسرية، إن نجلتها الطفلة راما حسن كانت هادية الطباع جدًا، ولم تتفاعل لأي شىء من حولها وكانت انطوائية بشكل كبير، ولكن من خلال التربية الإيجابية أصبح لديها طاقة إيجابية هائلة وانفعال مع من حولها بشكل كبير.



وأضافت "علام"، خلال لقائها برنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، والمذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن التربية الإيجابية هي التربية التي تُستخدم فيها تقنيات مبنية على الحب والاحترام والتشجيع والرعاية وتأمين بيئة إيجابية، وهي أسلوب التربية التي تُساعد الطفل على أن ينمو ويكبر بأمان وأدب، وأن يُنمي ثقة إيجابية بنفسه، بدلًا من أن يكبر في بيئة سلبية مليئة بالانتقاد، والصراخ، ويفقد حسه بالأمان والأدب، ويفقد ثقته بنفسه.



وتابعت: "التربية الإيجابية للأطفال تتطلب أن يكون مقدم الرعاية حساسًا تجاه الطفل، أي أن يستشعر رغباته ويحاول تلبيتها بالطرق الفعالة في نفس الوقت، وتنبع التربية الإيجابية من القلب، فهي نتاج حب الطفل الكبير من قبل مقدم الرعاية، لذا فهي لا تتطلب سوى حبًا صادقًا".



