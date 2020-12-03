خبيرة علاقات أسرية تكشف مفهوم التربية الإيجابية للأطفال (فيديو)

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت ريهام علام، مدربة تربية إيجابية وخبيرة علاقات أسرية، إن نجلتها الطفلة راما حسن كانت هادية الطباع جدًا، ولم تتفاعل لأي شىء من حولها وكانت انطوائية بشكل كبير، ولكن من خلال التربية الإيجابية أصبح لديها طاقة إيجابية هائلة وانفعال مع من حولها بشكل كبير.

وأضافت "علام"، خلال لقائها برنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، والمذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن التربية الإيجابية هي التربية التي تُستخدم فيها تقنيات مبنية على الحب والاحترام والتشجيع والرعاية وتأمين بيئة إيجابية، وهي أسلوب التربية التي تُساعد الطفل على أن ينمو ويكبر بأمان وأدب، وأن يُنمي ثقة إيجابية بنفسه، بدلًا من أن يكبر في بيئة سلبية مليئة بالانتقاد، والصراخ، ويفقد حسه بالأمان والأدب، ويفقد ثقته بنفسه.

وتابعت: "التربية الإيجابية للأطفال تتطلب أن يكون مقدم الرعاية حساسًا تجاه الطفل، أي أن يستشعر رغباته ويحاول تلبيتها بالطرق الفعالة في نفس الوقت، وتنبع التربية الإيجابية من القلب، فهي نتاج حب الطفل الكبير من قبل مقدم الرعاية، لذا فهي لا تتطلب سوى حبًا صادقًا".

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع الصفقة الكبرى

منذ ثلث ساعة

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 8 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 11 ساعة

شرط فرجاني ساسي قبل التجديد للزمالك

منذ ساعتين

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ ساعة

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يصدم نجم الأهلي ويرفض ضمه

منذ ساعتين و 31 دقيقة

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس تعديل عقد نجم الفريق لمنعه من الرحيل

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

11:30 م

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

10:57 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

11:48 م

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم