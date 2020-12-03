"احذرو".. رامي رضوان ينصح جمهوره عقب إصابته بكورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق الإعلامي رامي رضوان على أخبار إصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وكتب "رضوان" قائلا: "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا
تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله ".

وتابع قائلا: "انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري) أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده.
بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.
خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم
ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".

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