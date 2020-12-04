أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 4-12-2020

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري مع تعطل البنوك فى أجازتها الأسبوعية اليوم الجمعة، ليسجل في كلا من بنك عودة  والبنك المصري الخليجي  والبنك الأهلي الكويتي  والبنك التجاري الدولي  والمصرف المتحد  وكريدي أجريكول وبنك الاسكندرية ليصل إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء  و 15.72 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في تعاملات بنوك مصر إيران  وبنك التعمير والاسكان  وبنك الشركة المصرفية العربية ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع,

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