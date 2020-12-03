مؤسس "أمهات مصر " في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: كل التحية والتقدير

Advertisements







قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، كل التحية والتقدير للأمهات والأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، كل الدعم لأمهات أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة علي المثابرة والجهد المبذول، لدمج أبنائهم في المجتمع، ومحاولتهم المستمرة لتواصلهم مع الآخر، مطالبة بتذليل كل الصعوبات لكافة الأمور لما يتعرضن له خلال حياتهم اليومية.





وطالبت عبير، في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نشر الوعي بين المجتمع وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة، والعمل علي دعمهم ودمجهم وتمكنيهم في المجتمع، ليعيشوا حياة نفسية وصحية سليمة.





وشدد عبير، بزيادة الدعم الإعلامي لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع برامج توعية لكيفية التعامل معهم، ونشر ثقاقة تقبل الآخر، كما طالبت بتغيير اسم اليوم العالمي لذوي الإعاقة إلي اليوم العالمي لذوي الهمم، مراعاة ودعما وتشجعيا لهم.