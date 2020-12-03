عاجل.. رامي رضوان يكشف كواليس إصابته بكورونا وحقيقة إصابة عائلته

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدث الإعلامي رامي رضوان عن كواليس إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عقب إعلانه الإصابة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "رضوان" أنه لم يشعر بأي أعراض غير برد فقط ولكنه شعر بالأمس بفقدان حاسة الشم وصداع وتكسير بالجسم فأجرى تحليل فيروس كورونا مما أظهر إيجابية نتائجه.

وأضاف "رضوان" أنه تأكد من إصابته عند عدم شعوره برائحة الصابون والبن وأكد أنه عائلته لم تشعر بأي أعراض حتى الآن وأنه لا يعلم من أين تعرض للفيروس ولكنه كان ملتزم التزام تام بالٱجرائات الفترة الأخيرة.

واختتم رامي رضوان قائلا أنه سيقضي على فيروس كورونا وأنه يلتزم بالحجز الآن في إحدى غرف المنزل ويتم إعطائه الطعام من خلال باب الغرفة.

وقال رامي رضوان أنه اعتذر عن مهرجان القاهرة السينمائي منذ شعوره بأعراض كورونا أمس.

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