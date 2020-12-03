فرنسا تعلن تقديم تطعيم كورونا مجانا لهذه الفئات

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
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قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الخميس، إن بلاده ستضمن تقديم تطعيمات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل مجاني لجميع من هم في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بها. 

وأضاف كاستكس- في تصريحات له، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم- أن فرنسا خصصت 1.5 مليار يورو من ميزانية الضمان الاجتماعي للعام المقبل لتغطية هذه التكلفة.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، أن حملة التطعيم ستبدأ في خلال أسابيع، وهي بانتظار الموافقة التنظيمية من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، مشيرًا إلى أن برنامج التلقيح سيتضمن 3 فئات من الناس أولها الفئات الأكثر ضعفًا في دور التمريض، وذلك في يناير المقبل.

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