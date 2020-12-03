أستاذ ذكاء صناعي: شريحة "إيلون ماسك" تزرع في الجمجمة وتسجل الأحلام

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة إيمان ثروت، أستاذ الذكاء الصناعي، إن شريحة "إيلون ماسك" الالكترونية التي انتشرت مؤخرًا تزرع في الجمجمة من خلال روبرت معين، لافتة إلى أن هذه الشريحة يطلع من 1024 خيط بصورة أرفع من الشعرة، وسيتم تركيبها للوصل إلى الأماكن الحسية المختلفة في المخ.

وتابعت "ثروت"، خلال حواره مع الإعلاميان وائل الإبراشي ونجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن هذه الشريحة حتى الآن لم تزرع في البشر، وزرعت في الخنازير، مشيرة إلى أن هذه الشريحة قد تعالج بعض الأمراض مثل فقدان البصر الناتج من ضعف العصب البصري وخلافه.

ولفتت إلى أن هذه الشريحة ستمكن من القضاء على الالم والحزن، وتزيد من قدرة الشخص على التخطيط، لافتة إلى أن البعض تحدث بان الشريحة ستقوم بتسجيل الاحلام، معقبة: "ممكن بعد ما تصحى تشوف الأحلام"

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