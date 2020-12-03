رصد حملة تجسس إلكترونية للكشف عن أسرار لقاحات كورونا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قالت الحكومة الأمريكية وشركات مختصة في التقنية، مؤخرا، إنه تم رصد حملة تجسس سيبرانية تستهدف سرقة التفاصيل المتعلقة بإنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بينما تستعد عدة دول لبدء حملات التطعيم.


وبحسب التحذير الذي وجهته شركة “IBM” المختصة في التكنولوجيا، فإن حملة التجسس الحثيثة بدأت في سبتمبر الماضي، أي عندما صارت الأخبار تتوالى بشأن تطوير لقاحات فعالة ضد الوباء.

وعملت هذه الهجمات الإلكترونية على استهداف عدة منظمات، من بينها مؤسسات حكومية وأخرى تعمل في مجال التقنية، مع تركيزها على سلاسل التبريد، نظرا إلى دورها في حفظ اللقاح.

ويحتاج اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” و”بيونتك” إلى الحفظ في حرارة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت الصفر، تفاديا لأن يفقد صلاحيته للاستخدام.

ولا يعرف الخبراء ما إذا كانت هذه الهجمات قد نجحت فعلا في القيام باختراقات تتيح الحصول على معلومات قيمة.

ورجحت شركة “IBM” أن تكون هذه الهجمات الإلكترونية قد جرت برعاية دول، وليست من تخطيط وتنفيذ مجرمين بشكل منفرد، وفق ما ذكرت “سكاي نيوز”.

وأضافت أنه لا يمكن للمجرمين أن يشنوا هذه الهجمات الإلكترونية المعقدة والتي تستغرق وقتا، إلا في حال كانت لديهم موارد مالية كبيرة لإنجاز مهمتهم.

وخلال الأسبوع الجاري، حذرت منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” من محاولة عصابات إجرامية سرقة أسرار لقاحات كورونا، حتى يصنعوا نسخا مزيفة منها، في مسعى إلى استغلال ظروف الوباء.

وفي يوليو الماضي، جرى الإعلان في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عن محاولة قراصنة مرتبطين بروسيا، لسرقة بيانات متعلقة بلقاحات وعلاجات لفيروس كورونا.

وبعث القراصنة برسائل إلكترونية إلى عشر منظمات، من بينها إدارات الضرائب والجمارك في المفوضية الأوروبية.

وتم استهداف هذه الوكالة الأوروبية، نظرا إلى عملها على ضبط أنظمة استيراد وتصدير اللقاحات، وبالتالي، فإنها تشكل ما يشبه “منجما ثمينا” للقراصنة في محاولتهم للحصول على معلومات.

أخبار تهمك

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يصدم نجم الأهلي ويرفض ضمه

منذ ساعة و 15 دقيقة

قبل تسليم الولاية لـ "بايدن".. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من دونالد ترامب

منذ أقل من ساعتين

مشادة كلامية بين لقاء الخميسي و ريهام سعيد عقب هجوم الأولى على حلقة صيد الثعالب

منذ ساعة و نصف

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

منذ ثلث ساعة

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

شرط فرجاني ساسي قبل التجديد للزمالك

منذ أقل من ساعة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

10:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم