نقيب الفلاحين : الاستثمار في الأرض الزراعية أهم من الاستثمارات العقارية (فيديو)

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قال عادل زيدان، امين اللجنة الاقتصادية بنقابة الفلاحين، إنه لا يوجد حساب دقيق لحجم الزيادة السنوية لقيمة الأرض الزراعية سنويا، ولكن أقل التقديرات لا يقل عن 10%.



وأشار "زيدان"، خلال حواره ببرنامج "حوار واستثمار" مساء الخميس، إلى أنه لا يوجد أرض زراعية ينخفض سعرها، ومعظم أسعار الأراضي الزراعية في زيادة، لافتا إلى أن الاستثمار في الأرض الزراعية قيمته اعلي من الاستثمار في العقارات.



وأوضح أن الاستثمار الزراعي لم يعد الهدف منه هو إنتاج الخضروات والفواكه فقط، بل أصبح هناك استثمار زراعي سكني، وهناك أراضي زراعية تحولت لمجتمع عمراني مثل ما حدث في مدينة سفنكس الجديدة، مضيفا: "مش كفاية أخد أرض زراعية عشان أزرع وأنتج.. الموضوع أصبح أشمل".

