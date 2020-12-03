خبير اقتصادي: السيسي مهتم بجعل مصر أخ أكبر للشعوب العربية (فيديو)

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قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، بعد حادث مرفأ بيروت يعزز مكانه دور مصر في العالم العربي ويؤكد على أن مصر كانت وستظل هي الداعم الأكبر لكل دول المنطقة.



وأشار "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، إلى أن مصر قدمت الكثير من الدعم لدولة لبنان منذ بداية الأزمة اللبنانية وحتى الآن، حيث تم تنفيذ جسر جوي وبحري مع لبنان، فضلا عن الخدمات والمعونات التي قدمتها الدولة المصرية.



وأضاف أن الرئيس السيسي مهتم بالمنطقة العربية، ووجود مصر بمثابة الأخ الأكبر للدول والشعوب العربية، لافتا إلى أن مصر استقبلت أكثر من 80 ألف حالة من خلال الجسر الجوي العلاجي.



وفي سياق آخر توجه الشواربي بالشكر والتحية لرئيس الوزراء، موضحا أنه تم قبول طلب المواطنين بمد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى 31 ديسمبر، وذلك بعد استمرار إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، منوها بأن قانون التصالح يغير وضع الوضع المخالفة إلى وضع قانوني وشرعي.

