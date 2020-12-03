تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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اختتمت منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا النسخة الحالية مساء أمس الأربعاء.

وضمن عدد من الأندية تأهلهم إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل نهاية دور المجموعات.

وتأهل حتى الآن بشكل مؤكد، ‏فرق المتأهلة للدور الستة عشر بعد نهاية الجولة الخامسة 9 فرق، حيث تأهل بايرن ميونيخ من المجموعة الأولى بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، على عكس المجموعة الثانية التي لم يضمن منها أي فريق تأهله حتى الآن.

ومن المجموعة الثالثة، تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ويأتي بورتو البرتغالي، برصيد 10 نقاط.

الأمر كذلك إلى ليفربول الإنجليزي الذي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما حصد مواطنه تشيلسي بطاقة العبور إلى دور 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، ومن نفس المجموعة تأهل إشبيلية الإسباني الذي جاء ثانيا برصيد 10 نقاط.

وبلغ دورتموند الألماني الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني ويوفينتوس الإيطالي، بعدما تصدر البرسا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، وحل يوفي ثانيا برصيد 12 نقطة، ولم يتأهل أي من فرق المجموعة الأخيرة حتى الآن.

جدير بالذكر أن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري.

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