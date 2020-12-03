استاذ إعلام: بعض الدول تستخدم مواقع التواصل لاحتلال العقول واسقاط الدول

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الشعب المصري عليه أن يدرك حجم التحديثات التي تخوضها الدولة المصري في الداخل والخارج على كافة المستويات سواء في مكافحة الإرهاب أو في مجال التنمية.

وتابع "النحاس""، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج" صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الحرب المباشرة انتهت، وفي ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبح هناك نوعًا جديدًا من الحروب يسمى بالجيل الرابع والخامس لاحتلال العقول، واسقاط الدولة المصرية من خلال نشر الشائعات، والتشكيك في كل ما تقوم به الدولة المصرية من تنمية

ولفت إلى ان الدولة المصرية الآن تضع الفئات الاولى بالرعاية على قمة اهتمامها، وهذا واضح في مبادرة قانون التصالح،وبعض المبادرات لدعم لافتَا إلى أن خط الدفع الاول عن مصر هو الإعلام المصري، ولكن التوعية من خلال الأسرة والمساجد والكنائس أمر هام للغاية.

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