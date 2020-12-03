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احتفلت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ بعيد ميلادها وسط كمية كبيرة من الطاقة الإيجابية التي نثرتها عبر صفحتها.



وأرادت شكران نثر الحب والتفاؤل والفرح عبر الصورة والكلمة، فنشرت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها بدت في ممسكة ببالونات على شكل قلب، وهي كعادتها مبتسمة وترتدي ألوناً زاهية، وأرفقتها بكلمات مفعمة بالإيجابية والفرح فكتبت :"نلون العمر قدر المستطاع... ربما بذكرى جميلة بلحظة سعيدة تمر على الخاطر بعائلة حنونه بصديق معطاء بعمل نعشقة بشقاوة طفلة صغيرة بلحظة حب صادقة مع نصف آخر



وأضافت: قساوة الحياة تنال كل شيء الأوطان والبشر والقلوب كل من يستطيع تلوين حياة الآخرين فليفعل زمن التوحد بامتياز كثر يجلسون مع عائلاتهم وأصدقائهم ويشعرون بالوحدة أنصتو ا لصمتهم ربما لحظة بوح تنقذهم من مصير حزين ليس لهم وإنما لأحبتهم وربما لكم ،كل الحب لقلبكم".



وقد تفاعل معها عدد من الممثلين والفنانين فعلقت الممثلة اللبنانية ​أرزة شدياق​ :"كل الحب... كل التقدير... كل الإحترام... كلّ الشوق... لك شكران ".



أما الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ فاكتفت بقلوب حمراء، وكذلك فعل الممثل اللبناني ​وسام صباغ​، اما الممثل السوري علي سكر فكتب :"شكرانو".



إشارة إلى أن شكران مرتجى تحتفل بعيد ميلادها في 12 من الشهر الحالي.