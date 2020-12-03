سلمى الشيمي: أقدم اعتذار كامل لأي شخص تضايق من سيشن سقارة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت سلمى الشيمي، عارضة الأزياء الشهيرة بفتاة سقارة، إنها فكرة أن الزي الفرعوني الذي ارتدته في سيشن سقارة خارج امر غير صحيح، متابعة: "اللبس ده شيء نسبي، والبعض قد يراه خارجًا، والبعض الآخر قد يره مناسبًا، والرأي الأخير للقانون واحترم رأي القضاء، وأقدم اعتذار كامل لأي شخص تضايق من السيشن"

وتابعت "الشيمي"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج" صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أنها لا تتربح من مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الإطلاق، مضيفة أن بعض الفساتين التي تقوم بعرضها ثمنها يزيد عن 15 الف جنيه،وهذا الامر لا يعود عليها بأي شيء، ولكنه يعود على صاحب المنتج

وأشارت إلى أن والدتها صدمت بعد القبض عليها بسبب سيشن سقارة، مشددة على ضرورة عدم التصوير في أي مكان إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حتى لا يتعرض احد لما تعرضت إليه.

ولفتت إلى أنها تلقت الكثير من العروض للتمثيل قبل سيشن سقارة، ولكن هذه العروض زادت بصورة كبيرة بعد السيشن، معقبة:" مش ممكن أقبل أمثل أي حاجة، لازم أمثل حاجة تراعي أهلي".

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