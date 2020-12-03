سعفان: مكاتب التمثيل العمالي في السفارات هدفها تذليل أي عقبات تواجه العمال

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة منذ بداية ازمة كورونا، وجهت كل مكاتب التفتيش في الجمهورية بالتركيز على اتباع المنشئات المختلفة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، حرصًا على حياة المواطنين.

وشدد "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج" صوت الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، على ضرورة ان يكون العمال والمواطنين بالمسؤولية، من خلال تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا،؟حرصا على حياته، والمحيطين له.

ولفت إلى ان المواطن الملتزم بالإجراءات الاحترازية، عليه أن يرشد قدر الإمكان أي شخص غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية، معقبً:" غير الملتزم مش هيضر نفسه فقط، داه يضر نفسه وكل الناس المحيطة به"

وتابع:" انخفاض درجة الحارة بيئة خصبة لانتشار الفيروس، وعلينا خلال هذه الفترة بالتركيز على تطبيق الاجراءات خلال هذه الفترة، وعلى الجميع ان يكون في موقع المسؤولية".

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي في السفارات المصرية الهدف منه التواصل مع العمال المصريين في الخارج، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه العمالة المصرية، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل للمصريين.

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