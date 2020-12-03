البابا تواضروس: كنيستنا كالجبل.. و"تقيلة" (فيديو)

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أعرب البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن قوة ومكانة الكنيسة المصرية، قائلا: "كنيستنا تقيلة وكالجبل، ومش زي الكنائس اللي طالعة فالمقدر جديد".



وثمن "البابا تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، الزيارات المتبادلة بين الكنيسة المصرية وكنائس العالم، حيث أنها توثيق للعلاقات، بالإضافة إلى أنها تستهدف ترتيب وضع الأقباط المصريين في مختلف الدول.



وأكد أن زيارته لأي كنيسة حول العالم هو فخر للكنيسة المصرية، وحضور مصري، وقبطي، فضلا على أنها أمر إيجابي، لافتا إلى أنه حدثت ضجة عندما التقى برئيس كنيسة السويد، مضيفا: "هى واحدة ست وأنا مالي.. ولما جاءت الزيارة لمصر كان معها زوجها طلعوا عليها حكايات كبيرة.. طب إيه المطلوب أني أعمله"..

