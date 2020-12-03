المنيا يفقد جهود "نور" بالقسم الثاني

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements
يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا جهود عمرو نور، مدافع الفريق، عقب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة أسمنت أسيوط بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

وجاءت إصابة "نور" خلال أول 30 ثانية من أحداث اللقاء من كرة طولية حاول اللاعب إمساكها ولكن قدم اللاعب تعرضت للإلتواء دون تدخل من أي لاعب آخر، ليتم إستبداله سريعا.

وقال محمد السيد، أخصائي العلاج الطبيعي للفريق الأول للفجر الرياضي، بأن اللاعب تأكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالقدم اليسري، مما يعني إستبعاده من الفريق.


وكان نادي المنيا قد تعادل سلبيا مع فريق أسمنت أسيوط، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب استاد أسمنت أسيوط، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانيه لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعة الأولى صعيد.

أخبار تهمك

رسالة قوية من مدير التعاقدات بالأهلي: "استقيموا يرحمكم الله"

منذ ساعتين

هل يدفع الأهلي 5 ملايين دولار لحسم الصفقة الكبرى؟

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

ساسي يضع شرطا خرافيا لتمديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مشادة كلامية بين لقاء الخميسي و ريهام سعيد عقب هجوم الأولى على حلقة صيد الثعالب

منذ ساعة و 18 دقيقة

حقيقة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن وجهة محمد فضل بعد رحيله عن اللجنة الخماسية

منذ حوالي 7 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على بديل باتشيكو حال رحيله

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

قبل تسليم الولاية لـ "بايدن".. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من دونالد ترامب

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يصدم نجم الأهلي ويرفض ضمه

منذ ساعة

شرط فرجاني ساسي قبل التجديد للزمالك

منذ 36 دقيقة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

06:30 م

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

12:29 م

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

03:19 م

شرط فرجاني ساسي قبل التجديد للزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم