تل أبيب تحذر من هجمات محتملة من طهران ضد مصالحها في أنقرة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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أطلقت إسرائيل، الخميس، تحذيرًا من احتمالية استهداف إيران مصالحها في دول إقليمية "قريبة"، بينها البحرين والعراق وتركيا

 

وهذا أول تحذير إسرائيلي منذ اغتيال كبير العلماء الإيرانيين محسن فخري زاده، في هجوم يوم 27 نوفمبر، ووجه مسؤولون إيرانيون أصابع الاتهام إلى إسرائيل، بينما رفضت الأخيرة التعليق على ذلك، وفقا لما أوردته شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

 

 

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، عوفير جندلمان، عبر حسابه في تويتر، إنه "على ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة وتورط جهات إيرانية في تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة تحذر هيئة مكافحة الإرهاب من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران، مثل كل من جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين وكردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا".

 

وأشار جندلمان إلى أنه "إضافة لذلك، تنظيمات جهادية وخاصة تنظيم "الدولة الإسلامية" وجهات مؤيدة لها تبدي رغبة كبيرة بتنفيذ عمليات إرهابية، مثل الهجمات التي نُفذت مؤخرًا في فرنسا والنمسا وألمانيا".

 

وذكر مُتحدث الحكومة الإسرائيلية أن "هناك مناشدات من قبل تنظيمات جهادية باستهداف إسرائيليين ويهود وكنس ومطاعم ومتاحف يهودية".

 

ويوم الخميس، أكد الرئيس الإيراني في اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حق بلاده في "الانتقام" لفخري زاده "في الوقت المناسب"، مُضيفا: "من الواضح تماما بالنسبة لنا من هم الذي ارتكبوا عملية الاغتيال هذه والطريقة التي استخدموها فيها".

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محسن فخري زادة رئيس الحكومه

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