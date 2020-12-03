أحمد التهامي يوجه نصيحة لجمهوره فماذا قال؟!

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان أحمد التهامي على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

ونشر التهامي صورة جديدة له عبر حسابه بإنستجرام ، ووجه نصيحة لمحبيه وكتب : الحياة مكسب وخسارة ، مكسب يقويك وخسارة تعلمك الوصول للأحسن ، فى النهاية هتوصل طول ما أنت واثق في نفسك ومؤمن إن ربنا أداك حاجة مش موجودة غير عندك توكل علي الله.

والجدير ذكره أن آخر أعمال التهامي فيلم "زنزانة 7" والذي شارك فى بطولته نخبة من الفنانين منهم أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج أيمن يوسف.

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