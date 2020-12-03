ميت خلف يتسلح بـ 27 لاعباً قبل إنطلاق القسم الثالث

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قام نادي ميت خلف بقيد 27 لاعب في قائمة الموسم الجديد، قبل إنطلاق دوري القسم الثالث 2020-2021.

وشلمت قائمة الفريق المنوفي تواجد 10 لاعب من الموسم الماضي وهم، والسيد العجوز، وأحمد فليكس ، وعصام شحاته بريزة، ومصطفى عادل ، أحمد شعبان خليفة واسلام الغباشي، وأحمد كامل مواليد 2001 ويوسف هاني مواليد 2000، بجانب التجديد مع الثنائي مصطفى مدحت وهاني شاكر.

17 لاعب جديد

وحصل ميت خلف على توقيع 17 لاعب جديد، بينما رحل من الصفقات الجديدة كلاً من، أيمن سكر، ومحمد الشيمي ومحمود عماد ومحمد عادل لاعب ميت خاقان، كما رحل اللاعب محمد عوض لصفوف طنطا.

قائمة الصفقات

1 - أيمن الفيل حارس سرس الليان
2 - محمد عادل علام حارس غزل شبين
٣ - أحمد صقر مهاجم غزل شبين
٤ - ربيع طنطاوى لاعب نادي بدر
٥ - أحمد بدر لاعب سرس الليان
٦ - محمد أشرف (بولا) لاعب سرس الليان
٧ - محروس عبدالمولي لاعب بدر
٨ - أحمد أشرف لاعب جمهوريه شبين
٩ - عماد سليمان لاعب غزل شبين
١٠ - محمد طلعت لاعب الطيران
١١ - محمد شلبي (اندو) جمهوريه شبين
١٢ - حماده بخيت لاعب الجونه
١٣ - محمود الشيمي لاعب الدرب الأحمر
١٤ - احمد صلاح لاعب ميت خاقان
١٥ - عبدالله لالا سرس الليان
١٦ - إبراهيم حسن لاعب طنطا
١٧ - صنداي مهاجم أفريقي

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