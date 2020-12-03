زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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فى ختام زيارته للمحافظة أطلق الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مبادرة فرحة عمرى لزفاف 20 عروسة من الفتيات الأيتام ودعمهم بـ 10 ألاف جنية لكل عروسة بإجمالى 200 ألف جنية، وذلك بحضور اللواء عمرو لطفي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، وأستهل حفل الزواج الجماعي بمشهد إنسانى


حيث قاما الوزير والمحافظ كوكيلين لعروستان بالمشاركة في مراسم عقد القران، وخلال الإحتفالية أشاد اللواء أشرف عطية بإطلاق مبادرة " فرحة عمرى " لرسم البسمة على وجوه أبنائنا من شباب وفتيات أسوان،


مشيرًا إلى مساهمة هذه المبادرة الكريمة في إتاحة الفرصة لشبابنا لتكوين حياة أسرية جديدة تكون نواة صالحة للمجتمع المصرى الأصيل ولتتحقق بذلك قيم ومبادئ العدالة الإجتماعية التى تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال تعاونها مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأيضًا القطاع الخاص،


وأضاف أشرف عطية بأن يتواكب مع الإهتمام الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها التى تساهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة،


كما قدم محافظ أسوان الشكر لكل من ساهم وقدم هذا النموذج المشرف للعمل الإجتماعى المتكامل والعظيم وخاصة بيت الزكاة والصدقات المصري وجمعية الأورمان مما يعكس الفكر التنويرى للجهود الحكومية والمجتمعية معًا،


وفى ختام فعاليات الإحتفال بالعرس الجماعى قدمت فرقة الحضرة مجموعة من التواشيح والأغاني الدينية والتراثية، كما حرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية وتوزيع الدروع والشهادات على مختلف الجهات الراعية والمشاركة في تنظيم هذا الحفل والمبادرة الكريمة.
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس
زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة باسوان .. وفى مشهد إنسانى الوزيروالمحافظ وكيلين للعرائس

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