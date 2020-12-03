الإمام الأكبر يوجه بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية لطالب فقد ذراعيه في حادث قطار

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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وجه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيت الزكاة والصدقات المصري، بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية للطالب علي محمد علي، الذي فقد ذراعيه في حادث قطار، موجها فضيلته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وكانت والدة الطالب علي محمد، قد ناشدت فضيلة الإمام الأكبر، بالتدخل وإنقاذ مستقبل الإبن التعليمي، حيث أنه يدرس بالشهادة الثانوية الأزهرية، ووجهت رسالة لشيخ الأزهر جاء نصها:"لدي ثلاثة أبناء وكلهم يدرسون بالأزهر، لجأت إليك يا فضيلة الإمام لتقف مع ابني، حتى لا يضيع عليه امتحان الشهادة الثانوية خاصة أنه متميز علميًا، ومهتم بدراسته وحفظه للقرآن الكريم، أرجو أن تساعدوه".

واستجاب فضيلة الإمام الأكبر لطلب الأم على الفور، موجها بضرورة توفير أطراف صناعية للطالب على وجه السرعة حتى يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، كما وجه فضيلته قطاع المعاهد الأزهرية بمتابعة الموقف الدراسي للطالب، وإطلاع فضيلته عليه أولًا بأول.

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