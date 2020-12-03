أسعار النفط ترتفع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الخميس 3 ديسمبر بعد أن قالت مصادر إن أوبك وروسيا اتفقوا على زيادة متواضعة للإنتاج 500 ألف برميل يوميا من يناير إثر فشل التوصل إلى تسوية على سياسة أوسع نطاقا وأطول أجلا لبقية العام القادم.





تعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا، في إطار أوبك+، سيخفضون الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 7% من الطلب العالمي من يناير كانون الثاني، مقارنة مع تخفيضات حالية تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا.





وبحلول الساعة 1722 بتوقيت غرينتش، كان برنت مرتفعا 39 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 48.64 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6% ليسجل 45.57 دولار.





رفع المنتجون الأميركيون الإنتاج الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2019، ليصل وفقا لبيانات حكومية إلى 11.1 مليون برميل يوميا.