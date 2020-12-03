"كاف" يقرر تعديل موعد السوبر الأفريقي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن نية الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تعديل موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي، بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.





وكان مقرراً إقامة لقاء السوبر بين الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان، بطل كأس الكونفدرالية، يوم 10 ديسمبر الجاري.





وحسب موقع "le 360 Sport" المغربي، فإن الكاف قرر إقامة المواجهة يوم 18 ديسمبر الجاري.





وأوضحت، أن الكاف لم يتخذ قراراً رسمياً حتى الآن، إلا أنه استقر على الموعد بشكل شبه نهائي.





وكان فريق نهضة بركان قد أعلن أنه يرفض خوض مباراة السوبر الإفريقي بالقاهرة، وهو ما رفضه الأهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الإفريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الإفريقي.



