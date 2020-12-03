وفد من هيئة التخطيط العمراني يزور الأقصر لاعداد المخطط الاستيراتيجي لقرية السلام

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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استقبل العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، اليوم الخميس، وفدًا من هيئةالتخطيط العمراني لإعداد دراسات المخطط الإستيراتيجي لقرية السلام بمركز أرمنت.
واستعرض عاشور أمام اللجنة الملامح التنموية والوضع الراهن للمرافق على مستوى مركز ومدينة أرمنت،و المشروعات الجارى تنفيذها بالمركز،ومتطلبات قرية السلام بعد مناقشات عديدة مع شركاء النجاح من مواطنى القرية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة التطوير بالقرية وأهم المشروعات المطلوب إنشائها والحيز العمرانى المقترح والحدود الإدارية.
وقد قامت اللجنة بجولة ميدانية لقرية السلام وتقابلت مع المواطنين واستطلعت أرائهم حول رؤيتهم المستقبليه للقرية، لعمل دراسة تضم المقترحات وعرضها عليهم مرة أخرى قبل إعتماد المخطط الإستراتيجى للقريه.
وأشادت اللجنه بالدور التنموى الذى يشهده مركز ومدينة أرمنت وما تم به من مشروعات البنية التحتية وماهو منها قيد التنفيذ والمشروعات المستقبليه في ظل ماتم إعتماده من الملامح التنمويه لمركز ومدينة أرمنت من الهيئة العامه للتخطيط العمرانى.
كما أشاد رئيس مركز ومدينة أرمنت بدور الهيئة العامه للتخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى فى ظل اهتمام الدولة برفع مستوى معيشة المواطن وتيسير سبل إنشاء المشروعات الخدميه والاستثمارية.
حضر اللقاء عددا من الشعبيين وهم الدكتور بهجت الصن،وحسن ابو الحسن،واحمد العادلى،وسيد شحاتة،وحسن عبد الرحيم نيابة عن اهالى قرية السلام.

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