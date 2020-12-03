حسام موافي: ¾ مرضى ضغط الدم يُكتشفون بالصدفة (فيديو)

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ أمراض الباطنة والقلب والحالات الحرجة بطب القصر العيني ورائد الطب الباطني فى مصر، إن هناك أكثر من ¾ من مرضى الضغط يكتشفون بالصدفة، مشيرًا إلى أنه من بين كل 3 أشخاص في الشارع هناك واحد مريض بضغط الدم، وهي تُعد نسبة مرتفعة جدًا، موضحًا أن الأسباب الرئيسية للضغط هي إما العامل الوراثي، أو الضغوط العصبية، وأيضًا تناول الملح بكثرة من الأسباب المؤدية للضغط.



وأضاف "موافي"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، والمذاع على قناة "CBC"، اليوم الخميس، أن هناك نوعان من الضغط إما أولي أو ثانوي، مشيرًا إلى أن الخلل في وظائف الكلى هو سبب رئيسي في ارتفاع ضغط الدم والعكس أيضًا صحيح، حيث أن الضغط المرتفع يؤدي إلى الخلل في وظائف الكلى، كما أن الارتفاع في نسبة الكورتيزون يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



وأوضح أنه من ضمن أعراض الضغط المرتفع هو الصداع في مؤخرة الرأس أو أمام الأذن، ومن أخطر الحالات هي التي لا تكتشف المرض إلا مع حدوث مضاعفات كالذبحة الصدرية، والفشل الكلوي، والشريان التاجي، وأيضًا تظهر مضاعفاته على المخ والكلى والقلب والعين والأطراف.



وأشار إلى أن القاعدة الأولى في علاج الضغط، هي المحاولة والخطأ حتى يصل الطبيب إلى أنسب علاج للمريض، وكل حالة ضغط لها العلاج المناسب الذي يختلف عن الحالة الأخرى، ونصف مرضى الضغط يأخذون علاج غير مؤثر، مشددًا على ضرورة قياس الضغط كل شهرين.



